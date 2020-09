Binnensteden keihard getroffen door corona. Doet Breda het beter dan de rest?

,,Het is een tijd lang heel rustig geweest, maar nu is het in de weekeinden weer als vanouds.’’ Juliette van Bilsen, eigenaresse van We Love Chocolate in de Lange Brugstraat ziet het alleen maar drukker worden in het centrum van Breda. Een verademing na de verschrikkelijke stilte die de ‘intelligente lockdown’ met zich meebracht. Maar waarom is het drukker? Van Bilsen: ,,Geen idee. Maar wat ik mensen wel hoor zeggen, is dat ze de coronamaatregelen zo beu zijn.’’