Binnenstad Breda is zwerffietsen meer dan beu

Even verderop bij Mikaa Kado Shop staan er ook bordjes voor de winkelpui. Sindsdien heeft eigenaar Martin Smith geen last meer van de tweewielers die voor zijn raam worden geplaatst. Volgens hem door klanten die zo dicht mogelijk bij de winkels willen parkeren. Smith: ,,Het boeit ze daarna niet of mensen er nog langs kunnen. En als er een staat, volgen er vaak meer.''



Hij begrijpt het als mensen even snel iets komen ophalen. ,,Maar soms laten ze gerust hun fiets een paar uur staan. Dat is niet de bedoeling.''



Smith zou het liefst hebben dat handhaving vaker neergeplempte fietsen komt ophalen.



De ondernemers in de Veemarktstraat hebben afgesproken om foto's en berichten te bundelen en gezamenlijk door te sturen naar de gemeente.



Maar het is niet alleen op de Grote Markt en in de Veemarktstraat. Volgens Piet Maanders, voorzitter wijkraad Stadshart/Valkenberg, staan er ook verkeerd geparkeerde fietsen in de Nieuwstraat en op het Van Coothplein. ,,Ze zetten de fiets in de Nieuwstraat tegen de muur terwijl er aan de overkant een fietsenstalling zit.''



De groei van fietsen op het Van Coothplein komt volgens Maanders doordat het plein steeds populairder wordt. Er komen meer zaken bij en mensen zetten sneller daar de fiets weg. ,,Terwijl de fietsenstalling Achter de Lange Stallen net is verdwenen.''