‘Binnenstad Breda is een hete plek', dus drie straten worden een stuk groener

BREDA - De nu nog grotendeels versteende Ceresstraat, Zijlstraat en de kop van de Boschstraat in Breda gaan op de schop zodat er ruimte komt voor meer beplanting. Het is een van de ingrepen waarmee de stad leefbaarder en klimaatbestendiger moet worden gemaakt.

Dat blijkt uit de definitieve ontwerpen voor die drie straten die door wethouder Tim van het Hof (Klimaat, D66) naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Hete plek

,,De binnenstad is een hete plek’’, schrijft hij in het stuk. ,,Door te vergroenen proberen we de hitte aan te pakken.’’

Het vervangen van ‘stenen door groen’ gebeurt op grote schaal, bijvoorbeeld bij de Nieuwe Mark en in de nabije toekomst op ‘t Zoet, het terrein van de voormalige CSM-suikerfabriek. Tegelijkertijd komen ook kleinere locaties in beeld, zoals nu dus delen van de Ceresstraat, de Zijlstraat en de Boschstraat.

Langzaam de bodem in

Deze locaties zijn misschien wat minder indrukwekkend, de behoefte tot vergroening maakt de ingreep niet minder belangrijk. Zo wordt het riool tijdens zware regenbuien minder zwaar belast, omdat het water via de nieuwe beplanting langzamer in de bodem kan zakken. Nu verdwijnt het hemelwater nog linea recta in het riool.

In de drie straten verdwijnt uiteindelijk 940 vierkante meter verharding. Voor de verhoudingen: dat is bijna evenveel oppervlakte als vier tennisbanen.Van het Hof heeft besloten om in eerste instantie met Ceresstraat, Zijlstraat en Boschstraat aan de slag te gaan, omdat uit onderzoek is gebleken dat juist deze straten zo ernstig versteend zijn, dat ze een ‘impuls’ met groen het best kunnen gebruiken.

Bestand tegen droogte

Bij het vergroenen wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de beplanting die al in de omgeving te vinden is. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van groen dat goed tegen droogte kan en uit Nederland afkomstig is.

De werkzaamheden beginnen deze maand..