Binnenstad Breda bruist weer wat meer: ‘Heerlijk, dit heb ik zo gemist’

Bezoekers aan de bar en aan de tafels in café De Bommel in de Halstraat. The Beatles die het uitgelaten gesprek van de gasten omlijstten. Of het nooit was weggeweest. Iedereen, ook de fotograaf en de verslaggever, kreeg door bedrijfsleider Jan-Kees van der Kluft na de QR-check een tafeltje toegewezen. ,,De mensen weten het, dus niemand die er moeilijk over doet’’, zegt hij.