Binnenstad blijft bereikbaar tijdens uitdiepen Nieuwe Mark: ‘Datum voor aanvang van het werk nog niet bekend’

BREDA - Het werk aan de Nieuwe Mark in Breda begint in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. Aannemersbedrijf FL BV uit Hilvarenbeek gaat de klus uitvoeren.

De aanleg van het eerste deel van de Nieuwe Mark is gegund aan aannemersbedrijf FL B.V. uit Hilvarenbeek. De naam FL is afkomstig van de oprichter van het bedrijf Frans Liebrechts uit Middelbeers. FL, opgericht in 1964, heeft tientallen jaren ervaring met projecten die met water te maken hebben zoals de reconstructie van de kademuren in Brouwershaven, beekherstel in Reusel en dijkversterkingsprojecten in Beesel en Heel. Daarnaast pakt het bedrijf ook klussen aan zoals het bouwrijp maken van bedrijventerreinen zoals onlangs bij Logistiek Park Moerdijk.

Quote Een groot infrastruc­tu­reel werk als de aanleg van de Nieuwe Mark heeft natuurlijk impact op de bereikbaar­heid van de binnenstad Daan Quaars, Wethouder mobiliteit

Tolbrug

Bij de Nieuwe Mark moet het stuk tussen de Tolbrug en het kruispunt Markendaalseweg en Karnemelkstraat uitgediept worden. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. De aanleg van de Nieuwe Mark is een van de grootste infrastructurele projecten in het centrum van Breda. De werkzaamheden aan dit eerste deel van de rivier wordt in twee fases opgeknipt.

Volledig scherm Zo groen moet het worden. Een toekomstbeeld van de Nieuwe Mark langs de Markendaalseweg. © Gemeente Breda/BN DeStem

Parkeergarage

Het werk begint bij het stuk water vanaf het kruispunt Markendaalseweg en Karnemelkstraat tot aan de brug naar parkeergarage de Barones. De tweede fase begint bij de Tolbrug tot aan de brug naar de ingang van parkeergarage De Barones. De derde fase bestaat uit werkzaamheden in de Minderbroederstraat bij Hotel Nassau.

Witte huisjes

Het werk is in fases opgeknipt, zodat de binnenstad en de parkeergarage steeds bereikbaar blijven. Voor het deel achter de Markendaalseweg bij bouwproject The Marker wordt een apart aanbestedingstraject georganiseerd. De start van dit werk is in 2025. De rivier komt uiteindelijk naast de ‘witte huisjes’ ter hoogte van de Vredenburchsingel weer in de singel uit.

Volledig scherm Toekomstbeeld. De Nieuwe Mark over het terrein van de Seeligkazerne-Zuid dat een park moet worden. © Gemeente Breda

Groene kades

Wethouder Tim van het Hof (Stedelijke ontwikkeling, Nieuwe Mark): ,,De Nieuwe Mark gaat het gezicht van onze toch al aantrekkelijke binnenstad verder verfraaien. Stel je voor: het water stroomt straks weer door de stad en je kunt er met een boot overheen varen of lekker langs wandelen. En dankzij een Europese bijdrage vanuit het project GreenQuays krijgen we prachtige groene kades langs het water.”

Bereikbaarheid

Wethouder Daan Quaars (Mobiliteit): ,,Een groot infrastructureel werk als de aanleg van de Nieuwe Mark heeft natuurlijk impact op de bereikbaarheid van de binnenstad. We zijn in goed overleg met ondernemers en bewoners om er voor te zorgen dat woningen, winkels en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Zodra we de planning van de aannemer hebben, kunnen we daar concrete data aan koppelen.”