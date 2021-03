Binnensporters naar buiten: clubs zoeken alternatieve plekken in Breda om te trainen

Sportwethouder Daan Quaars bezoekt deze zaterdag twee clubs die tijdelijk van binnen naar buiten verhuisden. De handballers van het Regionaal Training Centrum kunnen nu terecht in een tent op het sportcluster aan de Terheijdenseweg. Nodig, want op dit RTC trainen talenten die op een plekje in de top mikken. Die mogen niet te lang in hun ontwikkeling stilstaan.

Skaters maken plek voor basketballers

Ook de basketballers van Barons Breda zijn voor het eerst buiten te vinden. Normaal is sporthal De Doelen hun locatie, nu vonden ze de skaters van Pier 15 op de Veilingkade bereid even in te schikken. Basketballers kunnen op gras of stoeptegels niet uit de voeten, dus het asfalt van Pier is perfect.

Quote Chapeau voor de veerkracht van de verenigin­gen, maar het is zaak om te kijken hoe ze aan de gang kunnen blijven Daan Quaars, sportwethouder

Quaars gooit voor de foto een balletje mee en gaat daarna in op het belang van de uitwijkmogelijkheid. ,,We kunnen meer buitenruimte benutten voor sporten, al vraagt dat wat creativiteit’’, zo zegt hij. ,,Chapeau voor de veerkracht van de verenigingen, maar het is zaak om te kijken hoe ze aan de gang kunnen blijven. Het perspectief is er. Vanuit het stadsbestuur is er alle medewerking om te kijken hoe we meer van de buitenruimte kunnen gebruiken.’’

Jaarlijks toernooi

Voor de Barons is de samenwerking met Pier 15 een uitkomst, zegt voorzitter Cathelijne Goedvree: ,,Die samenwerking was er al, omdat we hier jaarlijks een toernooi houden. We zijn een club met dik 300 leden, waaronder veel jeugd. Door hier nu ook te trainen, kunnen we in ieder geval nog íets doen. We maken er zoveel mogelijk gebruik van.” Behalve een vlakke ondergrond hebben de sporters ook baskets nodig en lijnen op de grond. Daar voorziet Pier 15 in.

Volgens Quaars is de coronacrisis een ‘gamechanger’: ,,Dit dwingt ons om met de clubs na te denken over hoe we de buitenruimte beter kunnen benutten. Niet alleen in deze tijd van crisis, ook daarna. Ons programakkoord voorziet in middelen voor meer buitensport, dus die ruimte is er.”