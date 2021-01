Binnenkort kan iedereen veiliger fietsen bij Achtmaal

De zo gekoester­de bomen van Nelly (89) verhuizen van balkon in Breda naar bos bij Made

24 januari ,,Laten we het woord ‘onkruid’ uit onze vocabulaire schrappen.” De bijna 89-jarige Nelly Goldstein koestert alles wat leeft. Ze groeide op in het toenmalige Nederlands Indië en maakte aan den lijve de verschrikkingen van de oorlog mee. Na veel omzwervingen kwam ze ruim tien jaar geleden in Breda terecht. Nu gaat ze van haar appartement in IJpelaar naar een volgende fase in haar leven, een zorgcomplex.