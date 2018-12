Binnenkijken bij SpaOne: het grootste wellnesscentrum van de regio is in aanbouw

“Je zult je vast afvragen; is dit over 2 maanden open? Maar de aannemer heeft me toegezegd dat het in week zes opgeleverd wordt”, vertelt André Meerhoff, samen met Twan Veraa de initiatiefnemers achter het wellnesscentrum.

Er wordt met man en macht gewerkt aan SpaOne, in het groene hart aan de Salesdreef. Vierduizend vierkante meter aan wellnesscomplex. Doelgroep: bovenregionaal. ,,Dit was de laatste blinde vlek van Nederland op saunagebied”, aldus Meerhoff.

Hij en compagnon Twan Veraa gelden als autoriteiten op saunagebied. Ze bouwden onder andere wellnesscentra in Tilburg, Goirle en SpaSereen in Maarsseveen. ,,We gaan hier zeker niet voor een huis- tuin- en keukensauna. Wat wij hier doen is uniek in de saunawereld.”

Binnenkijken bij SpaOne. Hieronder komt het zwembad.

Vier delen

Lopend door het pand blijkt dat het pand grofweg is verdeeld in vier gedeelten: een plek waar je kunt loungen, zitten en/of eten. Een ‘nat’ gedeelte, met sauna’s en baden. Je vindt er een Noorse sauna, dat uit één blok hout gemaakt wordt. Een himalaya zoutsteengrot. Een caldarium. Een Turkse sauna in de Oosterse sferen. Een Japanse sauna die boven het water hangt. Rasul… Een kleine reis om de wereld, zo het lijkt.

Als derde ‘gedeelte’: alles voor beauty en massage, met Turkse hamam. En de vierde, volgens Meerhoff ook uniek voor de saunawereld: ,,Voor de mentale gezondheid: een mindfulnessstudio, waar je bij een digitale zenmaster je hoofd leeg kan maken.” Daarbuiten: een zoutnevelcabine en een klankschalenstudio.

Buiten komt er een grote zwemvijver met ligbedden. Omringd door groen, waar bijna alle ruimtes in het complex met de grote raampartijen op uitkijken.

Gigantisch

,,Met alles wat ze doen willen we de eerste zijn, voor de muziek uitlopen”, vertelt Meerhoff. ,,Ja, het gebouw is huge, maar door de indeling met verschillende hoogtes, trappen, vides en ruimtes is het toch intiem. Overal in het pand vind je verrassingen, iets dat je niet had verwacht. Je mag hier best een beetje verdwalen.”

Hier beneden komt het zwembad, waar je van licht, naar donker, weer naar het licht zwemt. Hier rechts het mindfulnessgedeelte.

Wat kost dat?

Een enorme ruimte, die gerund gaat worden voor vijftig tot zestig mensen. Goed voor veel gasten? ,,Max 358 per dag. Vol is vol”, benadrukt Meerhoff. ,,Je ziet in veel zaken overvolle cabines, dat er eindeloos mensen worden binnengelaten. Dat willen wij niet.” Niet zo goed voor de omzet… ,,Maar wel voor de bezoeker. Wij willen de rust en het comfort garanderen.”

Betekent dat dat de bezoeker zich blauw moet gaan betalen voor een bezoekje aan SpaOne? ,,Wat ons betreft een eerlijke prijs: 27.50 euro voor het entree. Speciale tarieven voor de avonden of de zomer doen we niet aan. Ook niet aan kortingsacties, trouwens.”

Het is het achtste wellnesscomplex die Veraa en Meerhoff samen neerzetten. En misschien voor Meerhoff ook wel de laatste, die inmiddels de 69 jaar aantikt. Het meest trots is hij op de groenverklaring die SpaOne kreeg van het Rijk.

Er wordt keihard gewerkt om SpaOne af te maken. Hierbeneden komt het zwembad, op de verdieping erboven huist straks de beauty- en massage-afdeling.

Milieu

,,Helemaal energieneutraal is het niet, maar we hebben er wel alles aan gedaan de CO2-uitstoot te beperken. Op het dak ligt 1200 vierkante meter aan zonnepanelen, we hebben onze eigen krachtcentrale, palletbranders in de kelder, die hun eigen elektriciteit maken. We zijn echt de eerste in onze branche. Sauna’s zijn energievreters. Dat op fossiele brandstoffen doen, dat kan je niet maken in deze tijd, vonden wij. Zo willen we aan de buitenwereld laten merken dat het ook zo kan.”

De opening van het wellnesscomplex stond eerst gepland voor december, maar door de tekorten in de bouw is de opening verschoven: ,,Als het aan ons ligt gaan we in het weekend van 16 februari open.”

- Het gebouw is 4.000 vierkante meter. - Het gehele terrein van SpaOne is 20.000 vierkante meter. - Het wellnesscentrum is straks geopend van 10.00 tot 23.00 uur. - Naast allerlei verschillende sauna's komen er ook plekken waar opgietingen worden gegeven en zijn er ruimtes waar je uit kunt rusten. In een groot zwembad kan je van licht, naar donker, naar licht zwemmen. Ook zijn er drie whirlpools. - Boven de ‘huiskamer’ komt een plek met kluisjes voor de telefoon. ,,Omdat mensen tegenwoordig aan de telefoon vastgekleefd zitten, richten we een ruimte in waar men de smartphone of iPad kan gebruiken. Het wordt een soort bieb, Engelse stijl. Dat is de enige plek waar het kan, we zijn erg alert op de privacy van gasten.” - Hoe zit het dan met de camera’s? Sauna Deverana in Den Bosch bleek er bijvoorbeeld vol mee te hangen. Bij SpaOne: ,,Alleen bij de receptie”, verzekert Meerhoff. - Het complex wordt straks gerund door Bart Veraa (zoon van één van de initiatiefnemers) en John Pasveer.