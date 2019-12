‘Binnen de lijntjes kleuren was niet Jan zijn ding’

Jan Amting bracht zijn jeugd door op de boerderij van zijn ouders in Montferland, diep in de Achterhoek. Na zijn huwelijk met Annie Berghuis vertrok hij naar Frankrijk om daar zijn wens om als boer te leven in vervulling te laten gaan. Daar zijn de drie kinderen geboren. In 1977 keerde het gezin terug naar Nederland. Jan begon in Rijsbergen een varkensmesterij. Al gauw leerde hij de Rijsbergenaren kennen en andersom net zo. Alle Rijsbergenaren - jong en oud - wisten al snel wie Jan was: de varkensboer met de Achterhoekse tongval. Er werd over hem met liefde gesproken.