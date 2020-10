‘Binnen blijf je in cirkeltjes denken, lopend kom je los’

Het was de serene schoonheid en rust van het bos die haar door deze periode heen hielp. Ze leerde weer bij haar gevoel te komen. ,,Ik zei indertijd wel eens tegen mijn man: je zou boswachter mogen zijn, en je werk in het bos mogen doen."

Cirkeltjes

Wanneer ze kennis neemt van de opleiding natuurcoaching, is ze direct verkocht. Ze volgt verschillende cursussen als aanvulling op haar eerdere opleidingen. ,,Binnen blijf je in cirkeltjes denken", zegt ze. ,,Lopend kom je letterlijk los van die gedachtencirkel."

Het bos vormt in de gesprekken meer dan een decor. Zo demonstreert ze met een kleine opdracht waarmee ze mensen even 'in het hier en nu haalt'. Beschrijven wat je ziet, blijkt best lastig om te doen zonder zaken in te vullen of aannames te doen.