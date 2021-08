Bijzondere vondst in Breda: rioolwerk legt deel van oude vestingmuur bloot

Deze zogenaamde contregarde lag in de hoofdgracht van de vesting en was bedoeld om het bastion Ginneken (aan het eind van de Ginnekenstraat) beter te kunnen beschermen. Zo’n klein verdedigingswerkje werd ook een halve maan genoemd. Archeologen hebben het aangetroffen muurdeel en de onderliggende fundering ingemeten en gedocumenteerd.

Bijzondere vondst

Ontmanteling vestingwerken

Breda was eeuwenlang een vestingstad. In 1869 werd begonnen met de ontmanteling van de stadwallen en stadspoorten. Er waren meerdere redenen om van de vestingwerken af te willen. Het onderhoud was duur, een militaire vijand was er eind 19e eeuw niet meer en ze belemmerden de ontwikkeling van Breda. In 1869 telde Breda slechts 15.000 inwoners, na de sloop van de vesting liep het aantal Bredanaars snel op, omdat er ruimte gecreëerd was voor huizen en bedrijven.