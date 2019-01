Bijzondere kunstwerken voor rechtbank Breda

Update + Video Internatio­na­le trein op station Breda ontruimd na Frans gesprek over ‘explosief’: loos alarm

19:22 BREDA - Op station Breda is donderdagavond de internationale trein uit België ontruimd. Een passagier hoorde in een coupé een Franstalig gesprek over ‘een explosief’ en belde daarop de politie. Agenten zijn bijna anderhalf uur bezig geweest met onderzoek, en moesten toen concluderen dat er niets aan de hand was.