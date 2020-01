Bijzondere foto's op heel gewone plekken in Breda

BREDA - Sporthal de Scharen, parkeergarage De Barones, de oude papierhallen van Van Puijfelik. Het is een greep uit talloze plekken in de stad die Bredanaars vaak passeren zonder er al te veel bij na te denken.

Het is iets dat de Bredase fotografe Loet Koreman (29) bezighoudt. ,,Er zijn heel veel plaatsen in Breda waar we dagelijks langs komen. Sommige zijn wat verloederd, daar kijken we liever niet naar om. Weer andere zijn zo gewoon, dat we er letterlijk aan voorbij gaan.” Een gemiste kans, vindt zij: ,,Want als je beter kijkt, zie je opeens hoe bijzonder ze eigenlijk zijn.”

Volledig scherm Het oude waterreservoir op het verlaten terrein van de suikerfabriek © Loet Koreman

Circus en dans

Maar hoe vestig je er de aandacht op? Hoe laat je ze mensen zien? Koreman bedacht: ,,Als er op zo’n plaats iets opmerkelijks gebeurt, wordt er wel gekeken.” Met dat in gedachte benaderde ze circusartiesten en dansers. Vroeg hen om iets speciaals te doen op locaties die zij uitzocht. Samen met filmmaker Joris Verleg legde ze dat vast.

Volledig scherm Een slangenmens op het dak van de Grote Kerk in Breda © Loet Koreman Zo filmden en fotografeerden ze bijvoorbeeld een artieste die hoepelt op de resten van het oude waterreservoir van de suikerfabriek. Het gerechtsgebouw als symbool van oprukkende stad op de achtergrond. Ze zetten een trapezewerker hoog op het dak van parkeergarage De Barones. De Grote Kerk scherp op de achtergrond. En ze plaatsten een danseres in een leeg zwembad Wolfslaar. ,,Dat was wel wat”, lacht Koreman. ,,Terwijl wij werkten, besloten ze opeens het bad vol te laten lopen.”

Kunstenaarsfamilie

De foto’s die Koreman maakte zou ze het liefst heel groot neer willen zetten op de plek waar ze zijn gemaakt. Als laagdrempelig aandachtstrekker. Kunst in de openbare ruimte. Waarmee Koreman goed past binnen haar kunstenaarsfamilie. Want opa Hein, vader Olav, ooms als Maarten en Eloi: Loet is al weer de derde generatie Koremannen die haar sporen nalaat in Breda.

Die bovendien, net als veel van haar familie, met haar werk iets zegt over de stad. Over de schoonheid, maar ook: ,,Over plaatsen die dreigen te verdwijnen”, zegt ze bijvoorbeeld over de suikerfabriek.

Haar werk ‘Movements’ is dit weekend te zien op een solo-expositie in de StadsGalerij, Oude Vest 34, Breda.