Bijzondere financiering: Bredanaars kunnen meebetalen aan aankoop Koepel

Met z’n allen investeren in een groot project: het gebeurt steeds vaker. Maar projecten van deze omvang zijn in Breda niet veel vaker via crowdfunding bekostigd. Sinds afgelopen maandag is het mogelijk om te investeren in de eerste fase, de vrouwengevangenis. Die was binnen een kwartier ‘uitverkocht’. Het benodigde bedrag was 1,8 miljoen euro, de teller staat inmiddels al op meer dan 3 miljoen.