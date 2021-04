Bijzondere Bredase boobytraps uit 18e eeuw blootgelegd

De opgraving in de wijk Linie is nog vers. ,,We hebben woensdag veertig valkuilen blootgelegd", zegt Erik Peters van het archeologenteam van de gemeente. De vondst is bijzonder, omdat er buiten de vesting meestal slechts een extra wal en gracht werden aangelegd. ,,Dit is een onderdeel van de Linie van Vucht. Speciaal aangelegd door vestingbouwkundige Menno van Coehoorn in 1701. We dachten eerst dat het mogelijk om afvalkuilen ging, maar het zijn er zoveel en ze liggen netjes in rijen dat het wel om valkuilen moet gaan. Deze boobytraps zijn ook elders in Nederland gevonden, maar nooit eerder in Breda.”