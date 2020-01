Bijzondere avond in Turkse sferen bij L’ Anatra

Waar wil Breda dat het Chinese paviljoen komt te staan?

16:17 BREDA - De bevolking van Breda mag meebeslissen over de vraag op welke plaats in de stad het ‘Yangzhou All Directions-paviljoen’ komt te staan. Het ongeveer vijf meter hoge bouwwerk is een gift van de Chinese stad, waarmee het Bredase stadsbestuur al ruim tien jaar een warme band onderhoudt.