Bijzonder initiatief voor vrouwen in de bijstand wint Ab Harrewijn Prijs

Niet klagen over werkloosheid, maar zoeken naar oplossingen. Stichting Brood en Rozen brengt bijstandsvrouwen in contact met belangrijke figuren in het bedrijfsleven. De bedoeling is dat deze topmannen een kans bieden aan vrouwen in de bijstand, zodat zij weer aan de slag kunnen. Topmannen als oud-minister president Balkenende en burgemeester Paul Depla van Breda waren al van de partij, maar ook hoge heren uit het bedrijfsleven.

Werelden verbinden

Nora Kasrioui, initiatiefnemer van Brood en Rozen, nam de prijs in ontvangst. ,,De jury had veel waardering voor ons initiatief", vertelt Kasrioui. ,,Door te netwerken met topmannen van bedrijven kunnen vrouwen die al een langere tijd thuis zitten en geen werk vinden weer aan de slag. Het is de derde keer dat we op 8 maart (Internationale Vrouwendag) vrouwen in contact hebben gebracht met topmannen van grote bedrijven. Op deze manier verbinden wij werelden."

Het traject dat de vrouwen bij Brood en Rozen doorlopen duurt zo'n zes maanden. ,,Het traject bestaat uit een proces van onder meer voorselectie en een bewustzijnsprogramma", zegt Kasrioui. ,,Als de grote dag aangebroken is, dragen we het stokje over aan de topmannen. Zij nemen de vrouwen drie maanden onder hun hoede en zoeken naar mogelijkheden voor hen. Ze hebben een inspanningsverplichting en nemen één vrouw onder hun hoede, zodat ze genoeg hulp en aandacht krijgen."

Training