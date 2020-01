Bijten, schoppen, kopstoten uitdelen. Moeten Bredase boa's zich beter kunnen verdedigen?

Prinses Carnaval Anik (46) uit Chaam is uitvaart­ver­zor­ger: ‘Verdriet en feest gaan ook met carnaval hand in hand’

15 januari BREDA/CHAAM - Overdag is Anik Geppaard (46) een meelevende en servicegerichte uitvaartverzorger in Breda. Maar ‘s avonds ontpopt zij zich tot bruisende Prinses Carnaval in Bonenpikkerslaand. Met een koningsblauwe glittermantel én kroon heerst zij als allereerste Leutvorstin over de feestende carnavalsvierders in Chaam.