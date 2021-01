Bijstandsfraude in Breda: vooral samenwonen wordt niet gemeld

BREDA - Sociaal-rechercheurs van de gemeente Breda zijn vorig jaar achter 112 gevallen van bijstandsfraude aangegaan. Dat waren er 46 minder dan in 2019. Het grootste deel van de onderzoeken is opgestart omdat een verkeerd beeld van de woonsituatie was opgegeven.

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan CDA-gemeenteraadslid Christine de Moor. De christen-democrate was geschrokken van de gang van zaken rond een vrouw in de gemeente Wijdemeren. Die moet 7000 euro aan te veel ontvangen bijstand terugbetalen. Drie jaar lang heeft ze elke week een tas boodschappen van haar moeder gekregen zonder dat te te melden. Daarom wilde De Moor weten wat de rechten en plichten in Breda zijn.

Maatwerk

Het stadsbestuur zegt dat giften, schenkingen en leningen altijd moeten worden gemeld. Op basis van die informatie wordt bekeken of ze door de beugel kunnen, of dat ze reden zijn om te korten op de uitkering. ,,Maar we hebben de ruimte om in individuele gevallen maatwerk te leveren’’,, aldus het college.

Onjuiste opgave

Uit de cijfers die naar De Moor zijn gestuurd blijkt dat het aantal fraude-onderzoeken iets kleiner is geworden. Slechts twee procent van de ongeveer 5600 Bredanaars in de bijstand heeft er vorig jaar mee te maken gekregen. In de helft van de gevallen ging het om een ‘onjuiste opgave van de woonsituatie’. Dat is wanneer iemand bijvoorbeeld samenwoont zonder dit te melden. Ongeveer een kwart van de bijstandfraude in Breda heeft te maken met zwart bijklussen.

Uitzonderingen

Burgemeester en wethouders gaat ook werk maken van de zogeheten ‘kostendelersnorm’. Die houdt in dat een bijstandsuitkering lager wordt, naarmate er meer volwassenen in een huis wonen. Het idee daarachter is dat de woonkosten lager zijn, omdat de kosten verdeeld kunnen worden.

Quote Als sociaal-recher­cheur moet je stevig in je schoenen staan om de menselijke maat te blijven hanteren. Christine de Moor, Raadslid CDA Breda In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, waarin staat dat er uitzonderingen moeten komen voor mensen die bijvoorbeeld met een beperking kampen. Daar worstelt het college mee, want landelijke richtlijnen laten uitzonderingen niet toe. Maar ook hier wordt de hoop gevestigd op ‘individueel maatwerk’.

De Moor is blij met de ‘mooie antwoorden’ van het college, maar haar twijfels zijn nog niet weggenomen. ,,Dat woord ‘maatwerk’ kriebelt nogal’’, zegt het CDA-raadslid. ,,Want als de baas zegt dat fraudeurs hard moeten worden aangepakt en dat er targets moeten worden gehaald, dan moet je als sociaal-rechercheur stevig in je schoenen staan om de menselijke maat te blijven hanteren.’’