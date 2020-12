Bijstandsboodschappendrama: ‘Kan dat in Breda ook gebeuren?’

Inge Verdaasdonk, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Breda, wil weten wat burgemeester en wethouders doen om te voorkomen dat mensen in de bijstand worden weggezet als fraudeur, wanneer ze in hun eigen omgeving of via goede doelen wat steun krijgen bij het in huis halen van eerste levensbehoeftes.

Doorgeschoten wantrouwen

De socialiste maakt zich zorgen over de vraag of zo’n kwestie ook in Breda kan opduiken. Als dat het geval is, dan is er wat haar betreft sprake van een ‘doorgeschoten wantrouwen dat mensen kapot maakt’.

Niet voor het eerst maakt de SP zich druk over de voortschrijdende ‘verjuridisering van de sociale dienst’. In september spraken de socialisten het stadsbestuur daar ook al op aan. ,,Wij herkennen het beeld dat de samenleving steeds meer juridiseert’’, was toen het antwoord. Maar er werd ook gesteld dat er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd.

Dat neemt niet weg dat Verdaasdonk wil weten of het college de aanpak, zoals die in de gemeente Wijdemeren uit de hand is gelopen, zich ook kan voordoen in Breda.