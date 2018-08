Bijrijder ernstige aanrijding Prinsenkade in Breda gaat vrijuit

Oktober vorig jaar ging het helemaal mis toen een Bredanaar na aan avondje stappen overstak bij het zebrapad bij de Hoge Brug. De man werd omver gemaaid door een auto en bleef zwaargewond achter. De chauffeur reed door na het ongeluk en was daarna lange tijd spoorloos.

In een poging hem alsnog te vinden werden in november de heftige beelden van de aanrijding uitgezonden in programma Opsporing Verzocht. Ook in december werden er camerabeelden op tv getoond.

In februari kon hij toch worden aangehouden met hulp van een informant. De verdachte is de 24-jarige T.e.B., die toen in de Penitentiaire Inrichting in Grave verbleef. Daar zat hij op dat moment nog twee straffen uit van 5 en 49 dagen.

Niet ook verantwoordelijk

Volgens getuigen zaten er twee mensen in de auto toen de Bredanaar aangereden werd. Eerder gaf de politie nog aan dat er snel een tweede verdachte opgepakt zou worden in de zaak. Maar dat gaat niet gebeuren, vertelt de woordvoerster van het OM.

Het is niet met zekerheid te zeggen wie de bijrijder is. En daarnaast: ,,Deze jongeman die we nu hebben vastzitten die verdenken we van poging doodslag. Hij zou de chauffeur zijn: hij zou ervoor hebben gekozen om hard te rijden, door te rijden en hij zou ervoor hebben gekozen zich nooit te melden. Dat is nu ons scenario, daar gaan wij nu van uit. Dan heb je geen anderen nodig. Want je kan niet als bijrijder dan ook verantwoordelijk zijn voor die poging doodslag.”

Quote Diegene naast jou maakt een vreselijke fout. Dan had je misschien nog een keer kunnen zeggen: rem eens even. Maar dan ben je niet verantwoor­de­lijk voor het eindresul­taat. Martine Pilaar

Volledig scherm Voetganger aangereden op Nieuwe Prinsenkade in Breda, automobilist rijdt door. © Perry Roovers/MaRicMedia

Geen invloed

De bijrijder is dus niet medeplichtig te noemen, stelt Pilaar: ,,Nee, want dat is hetzelfde als jij in de auto stapt en je bent passagier of bijrijder. Diegene naast jou maakt een vreselijke fout. Dan had je misschien nog een keer kunnen zeggen: rem eens even. Maar dan ben je niet verantwoordelijk voor het eindresultaat.” Als diegene dan toch beslist om door te rijden: ,,Dan heb je daar geen invloed op”, aldus de zegsvrouw.

De recherche is wel langere tijd op zoek geweest naar degene die naast hem zou hebben gezeten, ook al was het niet voor vervolging. ,,Voor de waarheidsvinding vonden we het natuurlijk wel heel relevant. Wie zat ernaast en wat is zijn verhaal. Vandaar die zoektocht: waar is de bijrijder. Maar dat werd niet duidelijker”, geeft Pilaar aan.

Pro forma

Morgen is de tweede pro forma zitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De getuigenverhoren, een wens van de advocaat van T.e.B., zijn nog in volle gang.

In mei moest de verdachte voor het eerst voor de rechter verschijnen in deze zaak. Toen gaf de officier van justitie aan dat de man zich achter het stuur ‘roekeloos’ gedragen zou hebben en dat hij reed met ‘aanzienlijke mate van onvoorzichtigheid’.