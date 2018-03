Bijna had NAC een eigen politieke partij

Parkeerplaatsen Mastbos dicht: eigenaar wil dat terrein meer geld oplevert

18:07 BREDA - 'Rampzalig!' Zeggen belanghebbenden over de plotse afsluiting van een door velen veelvuldig gebruikte parkeerplaats in het Bredase Mastbos. De terreineigenaar is al even helder: ,,Alles en iedereen maakt er gebruik van, maar er wordt te weinig voor betaald."