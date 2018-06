De brandweer was snel ter plekke om het verdeelstation veilig te stellen. Daarna konden medewerkers van netbeheerder Enexis naar binnen voor herstelwerkzaamheden.

Volgens Enexis-woordvoerder Bob Winckels lag de oorzaak van de stroomstoring in een 'vermogensschakelaar die defect is gegaan'. "Dat had een dusdanige knal tot gevolg dat er ook wat rookontwikkeling is geweest. Gelukkig heeft dat niet tot verdere schade geleid en hebben we het verdeelstation opnieuw in gebruik kunnen nemen. Hierdoor hebben we iedereen rond half vier weer van stroom kunnen voorzien."