Bijna 13.000 nieuwe studenten: Bredase hogescholen zitten in de lift

BREDA - Avans Hogeschool en Breda University of applied sciences (BUas) zijn in trek. Beide Bredase hogescholen verwelkomden dit schooljaar meer eerstejaarsstudenten dan een jaar eerder, in totaal 12.762.

Dat blijkt uit de officiële cijfers van de Vereniging Hogescholen die vandaag naar buiten zijn gebracht.

Avans ziet het aantal nieuwe jaarlijkse inschrijvingen rap oplopen, zowel in Breda als in de overige Brabantse steden. Waar de hogeschool in 2015 nog 8.137 eerstejaars telde, zijn dat er dit schooljaar 10.867. Dat is een stijging van 33 procent in vijf jaar tijd.

Aantal nieuwe eerstejaarsstudenten Bredase hogescholen Avans Hogeschool

2015: 8.137

2016: 8.697

2017: 9.297

2018: 10.328

2019: 10.867 Breda University of applied sciences

2015: 2.023

2016: 2.114

2017: 2.057

2018: 1.820

2019: 1.895

Opkrabbelen

BUas krabbelt na een aantal mindere jaren juist weer op. In 2015 schreven zich 2.023 studenten in, toen nog aan de NHTV. Dit jaar zijn dat er 1.895, een daling van 6 procent. Toch zijn dat nog altijd 75 studenten meer dan vorig jaar.

De neerwaartse lijn waar BUas inzit, is gezien de totale studentenpopulatie echter nog niet tot een stoppen gebracht. De hogeschool telt in totaal 6.961 studenten, 7 procent minder dan vijf jaar geleden. Avans zit juist flink in de lift: met 33.263 studenten over alle geledingen; ruim 15 procent meer dan in 2015.

Totaal aantal studenten Bredase hogescholen Avans Hogeschool

2015: 28.800

2016: 29.664

2017: 30.462

2018: 31.913

2019: 33.263 Breda University of applied sciences

2015: 7.512

2016: 7.618

2017: 7.483

2018: 7.144

2019: 6.961

Landelijke cijfers

De groei van het aantal eerstejaarsstudenten in Breda strookt met de landelijke cijfers. De totale instroom in het hbo is dit studiejaar met 2,8 procent licht gestegen tot 113.422. Die stijging is vooral het gevolg van een grote instroomtoename voor de tweejarige associate degree-opleidingen (23,9 procent).