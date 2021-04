Bijna 100.000 (!) panelen op Bavelse Berg eind april al zonneklaar: ‘In bizar tempo aangelegd’

video Schamele opkomst voor proefevene­ment in Grote Kerk: ‘Mensen vinden het belache­lijk’

11 april BREDA - Hoe je het wendt of keert, langzaam maar zeker gaan we terug naar een samenleving zonder coronamaatregelen. Om daar te komen, zet de overheid een aantal testsituaties op. Het eerste proefevenement van de regio is dit weekend in de Grote Kerk in Breda. Onder voorwaarden kon het monument weer worden bezocht. Of het publiek daar warm voor liep? Nou nee. ,,Zou jij je laten testen om een monument te bezoeken?’’