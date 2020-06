Bijna 1 op 3 werknemers in de regio in gevarenzône door coronacrisis

Bijna 1 op de 3 werknemers in West-Brabant werkt in een sector die door de coronacrisis zwaar getroffen is en de komende tijd nog flink gaat krimpen.

Onderzoek UWV

Dat blijkt uit onderzoek van het UWV naar de impact van de crisis op de werkgelegenheid in deze regio. Vooral in de uitzendbranche, de horeca, detailhandel en cultuur en recreatie, zo is de verwachting, zal het aantal banen dit jaar en mogelijk voor nog veel langere tijd, drastisch teruglopen. In West-Brabant werken zo’n 55.000 werknemers in deze sectoren.

Gezondheidszorg en de postbedrijven groeien door corona

Toch zijn er volgens het UWV ook sectoren waar de coronacrisis nauwelijks vat op heeft zoals het onderwijs, de bouwnijverheid, chemische industrie en het goederenvervoer. Er zijn zelfs sectoren waar groei verwacht wordt door de crisis. Dat geldt voor de gezondheids- en welzijnszorg, maar ook voor het openbaar bestuur en post- en koeriersbedrijven. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sectoren beslaat ongeveer de helft van het totale aantal. In de groeisectoren werkt zo’n twintig procent van alle werknemers.

Flexwerkers lopen grootste risico

In de zwaarst getroffen sectoren in deze regio is ongeveer de helft van de werknemers zonder vast contract werkzaam. Ze zijn aan de slag als oproepkracht, op basis van een tijdelijk contract of via een uitzendbureau. Veel van hen zijn de afgelopen drie maanden hun baan al kwijtgeraakt en het UWV gaat er vanuit dat aan die ontwikkeling voorlopig nog geen einde komt. In totaal behoren 35.500 werknemers in de zwaarst getroffen sectoren tot de flexibele schil. ,,Zij lopen‘’, aldus de analyse van het UWV, ,,relatief vele risico op baanverlies.‘’

Triest record in april

De werkloosheid liep de afgelopen maanden in de regio al flink op. Het aantal ontslagen werknemers dat in maart en april een ww-uitkering aanvroeg en kreeg bedroeg bijna vijfduizend. Ruim 1.600 in maart en bijna 3.300 in april. Nooit eerder werden in één maand zoveel nieuwe ww-aanvragen in West-Brabant toegekend. Het merendeel van de nieuwe werklozen is afkomstig uit de uitzendbranche. Vooral productiemedewerkers, magazijnbediendes en heftruckchauffeurs meldden zich bij het UWV.

Ook in de commerciele dienstverlening (bijv. reclamebureau’s), horeca, transport en detailhandel vielen harde klappen. Het UWV kreeg ook vanuit die sectoren veel ontslagen medewerkers die een ww-uitkering aanvroegen. De regionale cijfers verschillen nauwelijks van het landelijke beeld