Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius zet zich in voor zwarte bij

BAVEL – De zwarte bij hoort thuis in Nederland, maar we zien hem hier nog zelden. Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius in Bavel wil daar verandering in brengen. ,,Het is een inheemse soort die door bijen uit andere landen is verdreven.”

Wie aan de bij denkt, beeldt zich meestal een geel met zwart vliegend insect in. Logisch, maar dat is van oudsher niet de soort die thuishoort in Nederland, vertelt Gideon Terlouw. Volgens de voorzitter van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius zien we hier nu vooral soorten uit zuidelijke landen vliegen.

Steun

Quote We willen om de bijenkas­ten heen een bloemen­tuin met inheemse soorten aanleggen Gideon Terlouw, voorzitter bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Het initiatief om de zwarte bij te laten terugkeren in het Nederlandse landschap, kan rekenen op steun vanuit de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Het plan geeft tegelijkertijd de Bavelse club een nieuwe impuls . Er zijn momenteel weer vijftien leden en meer enthousiastelingen zijn welkom.

Terlouw: ,,We pachten als vereniging sinds dit jaar een halve hectare grond aan de Bredaseweg in Bavel waar we een aantal bijenkasten hebben staan. We willen daaromheen een bloementuin met inheemse soorten aanleggen.” Daarbij krijgen de club plantenadviezen van de Universiteit Wageningen.

Bijenstal

Bijbehorend project is het bouwen van een bijenstal. ,,Nu staan de bijenkasten in de openlucht, maar we zouden ze graag overkappen, zodat ze droog staan. Met zo’n bijenstal kunnen we schoolklassen uitnodigen, om ze te vertellen over hoe bijenvolken werken en hoe belangrijk de bij is in de natuur.”

Voor de bouw van de stal is geld nodig. Via diverse acties is de club al bezig dat te vergaren. ,,We hopen dat de stal er komt. De bloementuin met de bijenkasten is nabij de dorpskern, dus ieder die wil, kan eens komen kijken als het zover is. We zijn er meestal op zondag bezig, van 10 tot 12 uur.”