Bijeenkomst Stadshart in Avenue: vragen over toekomst en gezondheid

BREDA - Hoeveel bussen zijn nou gewenst op de oostflank van het Bredase centrum? Hoeveel fijnstof hangt er precies in de lucht? Wat zijn goede punten om dat te meten? Hoe gaat de gemeente het in de toekomst inrichten? Vragen te over op de bijeenkomst van wijkraad Stadshart, maandagavond in de Avenue in de Waterstraat. Die wilde meer duidelijkheid over de kwesties.

In een zaal vol bewoners was er een discussie na de inbreng van drie sprekers; Jean-Paul Close hield een betoog over de stad die is ingericht rond het thema gezondheid, een wetenschapper van TNO over de fijnstofmeting in Breda en gemeentelijk projectleider Egon van Ineveld van de oostflank van het centrum. Die oostflank (het stuk Kennedylaan, Vlaszak, Kloosterlaan, Houtmarkt, Oude Vest, Keizerstraat en Vierwindenstraat) moet de ‘groene’ flank worden, naast de ‘blauwe’ aan de kant van de haven.

Er speelt nu al genoeg rond die oostflank. Over fijnstof bijvoorbeeld. Hoeveel hangt er nu, en wat is daartegen te doen? Minder bussen? Over de hoeveelheid bleek maandag al een hoop onzekerheid. Er is door TNO gemeten, maar met sensors die een indicatie geven en geen harde cijfers. En de plek (op de Kennedylaan, bij het Valkenberg) geeft heel andere waarden dan de Houtmarkt, om maar wat te noemen.

Helderder was de uitleg over de gemeentelijke plannen met het gebied, hoewel ook daar nog veel vraagtekens zijn. Zo wil de gemeente mensen beter naar de parkeergarages leiden, maar een bewoner vroeg zich af of Breda niet beter voor het Bossche model kon kiezen: parkeren buiten het centrum en met pendelbussen naar het stadshart. Opmerkingen waren er ook over vrachtwagens die in de milieuzone hun motor lang stationair lieten draaien. Daarbij gaat het vaak om bevoorrading van de horeca, en moet de lading gekoeld worden. De gemeente zoekt met de leveranciers naar een oplossing, zo bleek.