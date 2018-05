Bij vondst stoffelijk overschot Breda gevonden spullen terug naar eigenaars

Kunste­naars­ba­sis Electron in Breda heropent met galerie­café MotMot

9:47 BREDA - Er zitten al ruim tien jaar kunstenaars in, makers in vaktermen. Maar Electron, de vroegere electra- en schakelkastenfabriek (1958) aan de Belcrumweg in Breda, was altijd een wat verborgen plek voor het grote publiek. Daar komt nu verandering in. ,,Superspannend, we hopen dat de stad Electron gaat omarmen.''