Bij ‘selfiemuseum’ SuperNova Experience ben je zelf het kunstwerk

Skatehal Pier15 verandert in een speeltuin voor kunste­naars: ‘straat­kunst’ van Alias

BREDA - ,,Streetart is eigenlijk geen goed woord. Mensen denken dan vaak direct aan een kunstenaar als Banksy. Maar het is echt zoveel breder dan dat”, zegt Rutger Termohlen. Hij is een van de twintig kunstenaars die dit weekend exposeren in Pier15, voor de derde editie van Alias.

16:51