Bij restaurant La Bella Vita kijken ze ook over de grens

Als we aan komen lopen bij La Bella Vita in Breda zien we een bord staan waarop een Zuid-Franse avond wordt aangekondigd. En even later blijkt de drankenkaart beduidend meer Franse dan Italiaanse wijnen te bevatten. Hoe zit dat? Want meer Italiaans dan La Bella Vita - ‘het mooie leven’ - kan het bijna niet.