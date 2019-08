Bij opbouw corso komen de tongen in Zundert los

Corso ZundertZUNDERT - ,,Sjongejongejonge, het is wel groot, hè?” Twee oudere mannen, de gekruiste armen rustend op de buik, kijken belangstellend toe hoe werklui, de borst ontbloot, op het Zundertse Oranjeplein de laatste hand leggen aan de tribunes. Voor het eerst is op dat plein zondag de climax van het corso. En: ,,Ik weet niet, hoor”, klinkt het.

Het is deze vrijdag het gesprek van de dag in Zundert. Nog twee dagen. Dan is het corso. En dus bonkt, bromt, trilt en rinkelt het in Zundert. Overal wordt gewerkt, in heel het dorp heerst hectiek.

Volledig scherm De tribune op de Markt in Zundert is aanmerkelijk bescheidener dan voorgaande jaren © Edine Wijnands Daar draait zoevend een vorkheftruck een rondje richting een stapel pallets, verderop steekt piepend een vrachtwagen met steigermateriaal achteruit een straat in. Tapwagens staan klaar om op hun definitieve plek te worden neergezet, stapels terrasstoelen wachten om uitgezet te worden en talloze mannen, werkvrouwen zijn er nauwelijks, schroeven, boren en schuiven tribunes en podia in elkaar.

Boodschappentas

Intussen slaan bewoners, een boodschappentas in de hand, het tafereel nieuwsgierig gaande. Knopen her en der een praatje aan. En vragen zich hardop af: ,,Hoe gaat het worden nu de jubel niet langer op de Markt is, maar op het Oranjeplein?” Een plein waarop in enkele dagen gigantische tribunes zijn verrezen. Met een opvallende VIP-lounge, dominant hangend boven de stoeltjes van de hoofdtribune.

Bij café Neefs, vlak naast het Oranjeplein, maar ook verderop, op de Markt, waar anders dan voorgaande jaren vrij beperkte tribunes staat, zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant: ,,Is het duidelijk dat er iets moest gebeuren. De Markt was te klein geworden.” Maar: ,,Moet alles zo groot”, zeggen weer anderen. ,,Waar is het oude dorpsfeest gebleven?”

Applausstraat

Grootste twijfel is er over de jubel. Doordat die verplaatst is naar het Oranjeplein, vlak bij het eindpunt, rijden de winnaars niet, zoals voorgaande jaren een kilometer lang onder groot applaus door de Molenstraat. ,,Daarmee leveren we behoorlijk in op de sfeer”, aldus een ondernemer uit die straat. ,,Het zwaartepunt ligt op de verkeerde plek in het dorp.” En bovendien: ,,Ik vind dat er ook wel erg veel geld is uitgegeven aan het klaar maken van het Oranjeplein.” ,,Joh”, valt een ander hem in de rede. ,,Kijk nou eerst eens hoe het gaat, dit jaar.”

Aan de stamtafel van café Neefs wordt na wat gemopper de conclusie getrokken: ,,Het is anders, maar niet alles is per se slechter. Er zijn zeker ook verbeteringen. Dat plein dat café Den Bels heeft gemaakt bijvoorbeeld.” Er wordt instemmend geknikt. Laten we wel wezen, klinkt het: ,,Het corso is en blijft een pracht evenement.” En ja, al is er wat scepsis, uiteindelijk: ,,Hebben we er veel zin in.”