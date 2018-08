Bij Ons...in Zundert in oktober weer open

Bestuurder Jan Vriends van de stichting CultuurCentrum Zundert (CCZ) meldt dat bij het faillissement van de horeca, meer kwam kijken dan het bestuur verwachtte. Zo moest de curator gedetailleerd uitzoeken wat nou precies eigendom was van wie. ,,Dat vergde meer tijd dan we wisten."

Cultureel jaar

Ondanks die kleine vertraging, benadrukt Vriends dat het centrum op 1 oktober echt weer opent. Het culturele jaar, dat in Zundert op 5 oktober begint, en waar voor verschillende voorstellingen al kaartjes zijn verkocht, gaat gewoon door. Ook de verenigingen en de (ruil)bibliotheek kunnen vanaf oktober hun activiteiten weer oppakken in Bij Ons...in Zundert.

CCZ verpacht de horeca. Dat moet van de gemeente. Die wil, als subsidieverstrekker, niet dat de stichting commerciële horeca uitbaat. Dit, om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

Horeca

Hoewel CCZ de inkomsten gebruikt voor het culturele programma, heeft het bestuur al vanaf het begin aangegeven niet in de problemen te komen door het faillissement van de pachter. Niet alleen wordt het programma deels ook betaald uit bijvoorbeeld de kaartverkoop, ook was CCZ al op dat moment in gesprek met een eventuele nieuwe uitbater van de horeca.

,,En dat zijn we nog steeds", zegt Vriends. Sterker: ,,Er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we er uit komen." Intussen blijft het centrum dicht om alles te regelen.