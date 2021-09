Bij het onder de grond brengen van hoogspanningslijnen in Breda-Noord zijn opstijgportalen ‘onvermijdelijk’

Deelnemer Spelen 1960 Voormalig hockeyin­ter­na­ti­o­nal Thom van Dijck (92) uit Breda overleden

16 september Voormalig hockeyinternational Thom van Dijck is zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft BH&BC Breda, de club waar Van Dijck lid van was, bekendgemaakt. De vereniging spreekt over het verlies van ‘een van onze meest getalenteerde leden’.