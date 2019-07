Bij gebrek aan voorzitter gaat Ronde van Zundert niet door

,,Het is jammer”, verzucht Koeken. ,,Ik ben nu negen jaar voorzitter geweest en heb me elf jaar ingezet voor het evenement. Door privéaangelegenheden heb ik te weinig tijd over om mijn energie in de wielerronde te steken.”

Het vierkoppige bestuur dat overblijft staat achter zijn keuze, maar niemand voelt de ambitie om het voorzitterschap op zich nemen. Het terugtreden van Koeken blijkt reden genoeg om het evenement af te zeggen.

De andere bestuursleden gaan nu op zoek naar een nieuwe voorzitter. Veel tijd gaat er volgens Koeken niet zitten in de functie. ,,Met zo’n zes á zeven vergaderingen per jaar en een aantal vrije dagen die je er in de week van de Ronde van Zundert zelf aan kwijt bent, valt het organiseren best wel mee.” Het meeste werk steekt volgens hem in de vergunningaanvragen en het op- en afbouwen van het parcours.

Toekomst

De toekomst van de wielerronde is volgens Koeken nog onzeker. Al zijn er altijd helpende handjes genoeg, er is een compleet bestuur nodig om alles te coördineren. ,,Ik hoop dat er snel iemand opstaat die het voorzitterschap op zich wil nemen. Of er volgend jaar wel een editie plaatsvindt kan ik niet zeggen. Alles ligt klaar om het evenement in gang te zetten, we zijn financieel gezond en het viertal bestuursleden wil wel graag door.”