Bij Estelle koop je hippe schoonmaakmiddelen: ‘We gaan het poetsen een beetje pimpen’

Jong in... ‘Het enige leuke in Teteringen is mijn bed’

27 juni TETERINGEN - De 16-jarige Eva Biesheuvel woont zo lang ze zich kan herinneren in Teteringen, maar daar is ze eigenlijk nooit te vinden. Veel vaker is ze in Breda. ,,Daar ga ik naar school, werk ik en wonen al mijn vriendinnen.”