Bij deze teler vind je juffertjes die graag perfect uitgelicht willen worden

Een glastuinbouwer anno 2022 is meer dan een groente- of fruitteler. En hoewel Ad Verhoeven (57) uit Prinsenbeek eerst en voor alles tuinder is, zou er zonder te liegen ook marketeer, energiedeskundige en led-lichtexpert op zijn visitekaartjes kunnen staan.

Daarnaast is de teler voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de introductie van de snackkomkommer. De smaakvolle mini-variant van de bekende komkommer ligt tegenwoordig in elke supermarkt. Op scholen en in kantines tref je ze aan in de lunchtrommel.

Zestien jaar geleden had nog niemand van de snackvariant gehoord. Verhoeven hoorde er voor het eerst over via een adviseur van het zaadveredelingsbedrijf. Zoals veel van zijn collega’s bevond de Bekenaar zich op enig moment voor de vraag gesteld: hoe ga ik de toekomst in? Ga ik uitbreiden? Specialiseren? Stap ik over op een ander gewas?

Verhoeven, die het telersvak van zijn vader leerde, kiest voor het laatste. Het belangrijkste verschil tussen de ‘gewone’ komkommer en de snackkomkommer is de afmeting. Snackkomkommertjes zijn, anders dan misschien gedacht, geen vroeg geoogste ‘grote’ exemplaren. ,,Het is een speciaal ras”, zegt Verhoeven. ,,Speciaal ontwikkeld. Het onderscheidt zich door de grootte, de smaak en de bite.”

Naast Verhoeven zijn er nog twee telers die rond dezelfde tijd beginnen met de teelt van dit nieuwe ras. Aanvankelijk richt Verhoeven een klein deel van zijn 3700 vierkante meter kas in voor de snackkomkommer. ,,We begonnen met 2000 vierkante meter. Van 2000 naar 4000 en weer terug naar 2000. Zo gingen we stap voor stap vooruit en soms een stap terug.”

Die stappen terug in het begin hadden alles te maken met de onbekendheid van het product bij het grote publiek. ,,Het is een markt die we zelf hebben moeten creëren”, legt de teler uit. ,,Dat in de markt is wel even een leerdingetje geweest.”

Verhoeven prijst zijn nieuwe product aan op beurzen, gaat ermee naar openingen van supermarkten en deelt de snackgroenten uit via scholen. Het maakt hem teler-marketeer. ,,De lat ligt bij zo’n nieuw product extra hoog. De klant mag op geen enkele manier teleurgesteld zijn. Vandaar de je jouw product zo goed en zo vers mogelijk in de winkel wil krijgen.” Niet onlogisch.

Wanneer de consument eens een keer een tomaat of banaan koopt die iets minder is, dan wordt dat sneller geaccepteerd als een zijnde een foutje. Koopt iemand een product dat hij of zij nog niet kent en het is niet perfect, dan krijgt de noviteit vaak geen tweede kans.

Gezond alternatief

Zeker in die eerste jaren trekt Verhoeven veel op met enkele telers uit het Westland die eveneens met snoepgroenten bezig zijn. Snoeptomaatjes en snackpaprika’s, samen met de snackkomkommer als lekker en gezond alternatief voor zoete tussendoortjes. Langzaam maar zeker krijgt de snackgroente voet aan de grond. Inmiddels is de hele kas gevuld met de snackkomkommer en levert Verhoeven aan afnemers in binnen- en buitenland.

Hoewel de teler zich kan bogen op twintig jaar ervaring met komkommers, is het zeker in het begin wennen. ,,De snackkomkommer is een juffertje hoor”, vertelt hij. ,,Ik dacht aanvankelijk ook: het is een komkommer maar dan kleiner. Maar de teelt is technisch beduidend anders. De bewatering, het klimaat, dat hebben we allemaal zelf uit moeten dokteren.

Led-teelt Ledlampen leveren zeer efficiënt licht vanuit de kleine lichtbronnen, led’s genaamd. Het licht wordt opgewekt door het bewegen van elektronen door een halfgeleidermateriaal. In vergelijk met TL lampen en gloeilampen wordt er maar een heel klein beetje warmte aangemaakt. Licht bestaat uit verschillende kleuren. Planten groeien het best in een bepaald kleurspectrum. In het geval van de snackkomkommer, zo leerde Verhoeven op basis van vier jaar aan experimenteren met licht, klimaat en water, is dat een combinatie van groen en verrood (vergelijkbaar met avondrood) licht. Dat laatste zien wij mensen niet eens met het blote oog. Maar de plant pikt het wel op.

Een belangrijk verschil tussen de snackkomkommer en zijn grote neef is de frequentie van oogsten. De snackvariant moet dagelijks geoogst worden, zeven dagen per week. In de zomer soms zelfs twee keer. ,,De gewone komkommer komt van de plant ergens tussen de 300 en 600 gram.”

,,Wat in de winkel ligt, zit meestal ergens rond de 360 gram. Bij de snackkomkommer mag er hooguit zeven of acht gram verschil zitten tussen de grootste en de kleinste maat.” Terwijl we door de kas lopen, valt op dat de planten van de snackkomkommer veel minder dik in het blad zitten. Dit is vanwege de stugge haartjes op de plant een voordeel voor de plukkers.

Energieprijs

Plots dimt het licht zich in de kas. ,,De energieprijs piekt”, merkt Verhoeven op. Het kan niemand ontgaan zijn dat de energieprijzen de laatste maanden exorbitant gestegen zijn. Maar weinigen merken hier zoveel van als de glastuinders doen. ,,In november kreeg ik een nota die net zo hoog was als de rekening van het hele jaar ervoor. Stel je voor dat dit voor elke Nederlander zo zou zijn.”

Op momenten dat de stroomprijs, die gedurende de dag enorm kan pieken, al te hoog wordt, schakelt het systeem van Verhoeven een tandje terug. In een groot deel van de kas hangt een nieuw type ledverlichting. Zo’n vijf jaar geleden stapte Verhoeven volledig over op ledverlichting . Een fikse investering, die ook energiebesparend is, maar nog niet meteen zaligmakend.

Vier jaar lang is Verhoeven, samen met producent Signify (voorheen Philips Lightning) op zoek naar het beste ‘recept’. Nu, zestien jaar aan teelt en een dikke vier jaar aan licht-experimenten verder, is Verhoeven er eindelijk achter hoe hij zijn ‘juffertjes’ met behulp van het beste licht zo smakelijk mogelijk aan de man kan brengen.

