Bij de Halloween-spooktocht in Ulvenhout zijn de mensen van nature wel goed

In Ulvenhout werd voor de tweede maal de Halloween Spooktocht georganiseerd. Ditmaal zonder medewerking van Harmonie Constantia en Toneelvereniging Ulvenhout, maar volledig op het conto van Ulvenhout Leeft. ,,Er gaat echt veel tijd inzitten. Door het helemaal zelf te doen blijft het behapbaar. Ik denk niet dat het ten koste is gegaan van de kwaliteit van de tocht. Vorig jaar was er nog een afsluitfeest, maar was het al merkbaar dat dat voor de kleinsten teveel was", legt Niek Roovers namens de organisatie uit. De wandelingen in kleine groepjes begonnen nu om 19.00 uur. Het laatste groepje keerde om 21.00 uur terug.