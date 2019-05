Bij dagbesteding PodAa doet iedereen wat hem goed zint

VIDEO Politie krijgt ‘belangrij­ke informatie’ binnen over ernstige aanrijding met doorrijder in Breda, rollator in beslag genomen

13:57 BREDA - De politie heeft belangrijke informatie binnengekregen in het onderzoek naar de ernstige aanrijding op de Hamdijk in Breda, waarbij een 79-jarige vrouw werd aangereden en zeer zwaargewond werd achtergelaten door een automobilist. Mogelijk worden de nieuwe aanknopingspunten in een later stadium met het publiek gedeeld.