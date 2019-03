Big smile van de Amerikaanse ambassadeur tijdens de optocht in Boemeldonck

Gaat de optocht in Kielegat door? Maandag om 8.00 uur valt de beslissing!

18:31 BREDA - Zware windstoten in het hele land. Dat is een ellendige weersvoorspelling voor de maandag, dé optochtdag in het Kielegat. De Stichting Kielegat beslist maandagochtend vroeg, samen met gemeente Breda en de politie, of de optocht door kan gaan in Breda.