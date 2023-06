Big Brother Johnny schaamt zich voor zijn deurbelcamera

ZLM Tour-win­naar Kooij heeft de ploegen voor het uitkiezen: ‘Benieuwd waar ik volgend jaar fiets’

Olav Kooij moest er na de nodige frustaties en chagrijn even op wachten, maar in de slotrit van de ZLM Tour had hij eindelijk zijn ritzege te pakken. Waar zijn rappe benen hem verder naar toe zullen leiden, blijft nog even de grote vraag. ,,Bij ons is ie welkom.”