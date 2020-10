‘Big brother’ Breda beetje aan banden: burger moet weten waar hij in de gaten wordt gehouden

BREDA - Omdat er in Breda steeds meer camera’s en sensoren op straat worden gehangen, gaat wethouder Boaz Adank (Communicatie, VVD) op papier zetten hoe met alle verzamelde gegevens moet worden omgegaan. Want in principe moeten burgers altijd en overal kunnen zien waar ze in de gaten worden gehouden.

Daarom zet de wethouder, op advies van de privacy officer die de gemeente Breda in dienst heeft, een ‘beleidskader’ in de steigers om het vergaren van data in goede banen te leiden.

Ethisch verantwoord

Dat staat in een brief die Adank aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De inzet van camera’s en sensoren op openbare plaatsen is intussen niet meer weg te denken voor het stadsbestuur. Maar alle data die zo op het stadskantoor terechtkomen moeten wel ‘ethisch verantwoord worden ingezet’.

Bovendien moeten burgers op de hoogte worden gehouden van de inzet van zo goed als onzichtbare zaken als ‘wifi-tracking’. Met zulke systemen kan de gemeente bijvoorbeeld tijdens evenementen als Koningsdag in de gaten houden hoe grote groepen mensen zich door de stad bewegen. Als uit de gegevens van de ‘wifi-tracking’ duidelijk wordt dat er op bepaalde plaatsen te veel mensen zijn, dan kan de mensenmassa worden omgeleid. Ook voor de hulpdiensten is dit handig, want ze kunnen zien waar ze ingezet kunnen worden.

Geen benul

Maar omdat de gemiddelde burger waarschijnlijk geen benul heeft van de inzet van deze technologie, is het noodzakelijk om hem daarvan op de hoogte te brengen. Daarom wil wethouder Adank de ‘transparantie’ vergroten door bijvoorbeeld het plaatsen van informatieborden op straat, maar ook door het sturen van brieven naar omwonenden, informatie op de gemeentelijke website en stukjes in regionale media. In principe moeten burgers altijd en overal kunnen zien waar ze in de gaten worden gehouden.

Daar blijft het niet bij. Minstens een keer in de twee jaar wordt de inzet van camera’s en sensoren geëvalueerd. Daarna kan worden besloten of het zinvol is om het wifi-toezicht voort te zetten of dat het tijd wordt om de stekker uit camera’s en sensoren te trekken.

Kost niks

Wat bij de beoordeling altijd meespeelt is de vraag of het gebruik van sensoren ethisch verantwoord is. Tegelijkertijd moet de gemeente er voor zorgen dat de gegevens van camera’s en sensoren niet zo maar op straat komen te liggen. De raad moet nog met voorstel akkoord gaan. Er is een voordeel: de invoering van het ‘beleidskader’ kost niks.