Biesbosch-prijs voor Huub Oome uit Klein-Zundert

Ejsmund Hinborch, de laatste voorzitter van de Vereniging Behoud Biesbosch (in 2016 opgheven) overhandigde Oome een oorkonde en een bronzen sculptuur van een zeearend. De prijs is een initiatief van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en bestaat sinds 2013.

In de ban

Sinds mensenheugenis is de gisteren 82 jaar geworden Oome verbonden aan de Biesbosch. Al in zijn jeugd raakte hij in de ban van dit bijzondere natuurgebied en dat is tot op de dag van vandaag nooit meer overgegaan.

Oome was medeoprichter van het Biesboschbezoekerscentrum in Drimmelen. Ook stond hij aan de wieg van de Werkgroep Behoud Biesbosch.