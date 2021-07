Biertje erbij, kopje thee mag ook, en vlinders tellen maar

Op haar site schrijft de stichting dat de tuinvlindertelling al twee weken aan de gang is. Zoek de sites op van Landelijke Tuinvlindertelling of die van Vlindermee, prachtig woord! Het beste kun je dan gaan tellen bij zonnig en niet te koud weer. Een kwartier tellen is al lang genoeg en je kunt dat heerlijk vanaf je luie stoel doen.



Misschien is het wel handig om een verrekijker naast je neer te leggen. Dan kun je ook de vlinders tellen die ietsje verder weg zitten. Biertje erbij, kopje thee mag ook, en dan tellen maar. In mijn tuin zaten gisteren wel zes atalanta's op de vlinderstruik en ook bezochten ze de ligusterbloemen. Die laatste bloemen lopen op hun end, maar de bloemen van de vlinderstruik beginnen pas.