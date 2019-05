Bierdief uit Raamsdonksveer blijkt veelpleger met openstaande celstraf, aangehouden in Breda

COLUMN Het ene Bredase parkeervak is het andere niet: dat is dan 104 euro boete

9:00 George Orwell zei het al: ‘Alle vakken zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan anderen...’ Zo begon ik in januari een Facebook-bericht waarin ik me als Bredase burger verbaasde over een parkeerbon die ik had gekregen op het Heilig Hartplein. Maar in plaats van naar Orwell had ik wellicht beter naar een andere schrijver kunnen verwijzen. Franz Kafka bijvoorbeeld, wiens personages vaak vastlopen in bureaucratische kleilagen.