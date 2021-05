Bierbrouwer Ramses Snoeij twee keer door brand getroffen: ‘Ik ben niet dakloos, mijn gezin is dakloos’

voetbalrellen breda Burgemees­ter Breda: hooligans waren ‘doorgesno­ven gasten die wilden rellen’

25 mei BREDA - Twee dagen na de rellen komt bij burgemeester Paul Depla het stoom nog uit de oren als hij het over de rellen heeft die zondagavond uitbraken na de voetbalwedstrijd NAC-NEC in Breda. ,,We waren op alles voorbereid, maar de intensiteit van deze rellen was enorm. Dit was verschrikkelijk. NAC is een mokerslag toegediend.”