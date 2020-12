Bierbrouwer AB Inbev steunt horeca met gedeeltelijke huurkwijtschelding

Justitie op spoor bende lach­gas-overval­lers: ‘Chillen op het dak van een flat, om 05.30?’

12 december BREDA / GEERTRUIDENBERG - De recente reeks gewapende overvallen op lachgasverkopers in Breda en Geertruidenberg lijkt te zijn gepleegd door eenzelfde bende. Jeugdigen in wisselende samenstelling en in leeftijd variërend van 17 tot 20 jaar. Justitie heeft al vijf verdachten op de korrel.