Bierbrouwer AB InBev hoeft even geen huur van horeca en levert kosteloos vers fust bij heropening

Vorige week kondigde de brouwerij al aan horecarelaties te ondersteunen met individueel maatwerk. Met het extra pakket aan maatregelen neemt AB InBev de volgende stap om horeca te steunen in de sluitingsperiode vanwege het COVID-19 virus.

Hoofdhuurder

AB InBev is in de meeste gevallen niet zelf eigenaar van panden maar zit daar wel vaak tussen als hoofdhuurder, zodat horecabedrijven de huur betalen aan de brouwer. De uitstel van de huurbetaling is iets anders dan een kwijtschelding, zegt woordvoerder Wilco Heiwegen. “Het uitstel is voor iedereen en is de minimummaatregel. Daarnaast blijft maatwerk mogelijk.”

Ook Heineken heeft eerder deze week verschillende mogelijkheden aangekondigd om de financiële positie van klanten te ondersteunen, zoals verlenging van betalingstermijnen. En ook Heineken ruilt fusten bier gratis om.

Géén huur

Het Nederlandse hoofdkantoor van AB InBev staat in Breda, waar ook het merendeel van de horeca klant is bij de brouwerij en 85 bedrijven een huurconstructie hebben met AB InBev. Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met de stap. “Alles helpt. Al zijn er brouwerijen die verder gaan, zoals Haacht en Palm. Die hebben aan Bredase bedrijven laten weten dat ze géén huur hoeven te betalen zolang ze dicht zijn.”

Pijn verdelen