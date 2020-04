Bierbrouwer AB InBev helpt 700 horecazaken in Nederland met huurkorting

Maandag heeft AB InBev een convenant ondertekend in Breda met enkele vastgoedeigenaren en met Koninklijke Horeca Nederland. Afgesproken is dat een horeca-exploitant in april en mei een derde van de huur betaalt aan de brouwerij. AB InBev en de pandeigenaren nemen vervolgens ook elk een derde voor hun rekening.

Die Bredase constructie wordt nu over heel Nederland uitgerold. AB InBev bezit zelf geen panden maar is vaak tussenhuurder. In totaal heeft de brouwer met 700 horecabedrijven zo’n huurconstructie. Een belangrijk deel daarvan zit in Brabant. Het hoofdkantoor van AB Inbev Nederland staat in Breda. In Dommelen is de brouwerij van Dommelsch gevestigd. Ander bekende merken zijn Jupiler, Hertog Jan en Leffe.