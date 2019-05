Bier proeven is een kwestie van trainen

Column Pamplona, Lille of Koblenz: alles beter dan Yangzhou

9:15 Hoe potsierlijk het ook klinkt, het college van B&W blijft memoreren dat we in 2030 in drie kwartier vanuit Breda in Kopenhagen moeten kunnen staan. Dit keer gebeurde dat bij de presentatie van de Voorjaarsnota, om zo aan te tonen dat Breda ook op het gebied van bereikbaarheid grote ambities heeft.